Po trčenju avto odbilo v pešca

V torek okoli 14.30 so policiste obvestili o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 32-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom in trčila v avtomobil 63-letnega voznika, ki je ustavil pred prehodom za pešce. Po trčenju je njegovo vozilo odbilo in trčilo v pešca, ki je pravilno prečkal cesto.

V nesreči sta bila lažje poškodovana 63-letni voznik in potnica v njegovem vozilu.

Povzročiteljici nesreče bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog, poroča PU Novo mesto.