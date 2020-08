Po trčenju avto končal v koruzi, iz avta so ga rezali gasilci (FOTO)

Po nesreči je eno osebo odpeljal rešilec. FOTO: O. B.

V petek okoli 14.45 je v naselju Podgorje v občini Apače prišlo do hujše prometne nesreče. V trčenju dveh vozil se je ena oseba poškodovala in so je reševalci NMP Gornja Radgona odpeljali v bolnišnico. Poleg reševalcev in policistov so ob nesreči, zaradi katere je bila regionalna cesta Gornja Radgona–Šentilj kar nekaj časa zaprta, posredovali tudi gasilci PGD Gornja Radgona, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in počistili iztekle tekočine.Že ob 8.07 pa sta na cesti Beltinci–Rakičan v občini Murska Sobota trčili osebni vozili. Pri tem se je prav tako ena oseba poškodovala. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili iztekle tekočine ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP. Poškodovano osebo so reševalci prepeljali v bolnišnico.