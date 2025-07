Po tragediji v Krškem: »Počivaj v miru, Dušan, še v petek sem sam sedel na tistem sedežu«

Pisali smo, da se je včeraj pri Hidroelektrarni v Krškem zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila, med njimi tovorno vozilo, tovorno vozilo s priklopnikom in osebni avto. V nesreči je življenje izgubil 49-letni sopotnik v tovornem vozilu. Pod novice o tragediji so se vsuli komentarji, v katerih so pretreseni krajani, ki so pokojnega poznali, pa tudi tisti, ki ga niso, svojcem in prijateljem izrekali sožalje, zaslediti pa je bilo tudi srce parajoč zapis sodelavca pokojnega.

»Počivaj v Miru, sodelavec in prijatelj, Dušan. Veliko kilometrov sem se prevozil s tem kamionom, še v petek sem sam sedel na tistem sedežu. Danes si me zamenjal ti, ker se je meni začel dopust. Žal se je končalo tragično. Iskreno sožalje vsem njegovim,« je bolečino s spletnimi uporabniki delil Dušanov prijatelj.

Nekateri so medtem z grozo ugotavljali, da bi lahko bili žrtve omenjene ceste tudi sami, saj so se po njej vozili le dan ali uro pred tragično nesrečo.

»Vsaka prometna nesreča s smrtnim izidom ni le številka v statistiki, temveč tragedija, ki za vedno zaznamuje življenja družin, prijateljev in skupnosti. Zato naše poslanstvo ostaja neomajno – prizadevanje za Vizijo NIČ, družbo brez smrtnih žrtev in hudih poškodb na cestah. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo varnejšo prihodnost,« so medtem v objavi na družabnem omrežju zapisali člani Zavoda Varna pot, kjer nudijo psihosocialno pomoč vsem žrtvam prometnih nesreč in njihovim svojcem.