Po tragediji na avtocesti policija poslala dodatno pojasnilo

Kot smo že pisali se je v nedeljo zvečer se je zgodila nova tragična prometna nesreča. Kot je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, jih je v nedeljo okoli 20.30 voznik osebnega vozila obvestil, da je na avtocesti na območju Tepanja v smeri proti Mariboru trčil v neznano osebo, ki je nenadno stopila pred vozilo. Na kraju nesreče je umrla.

»V zadnjih dneh se je glede prometne nesreče, ki se je zgodila v nedeljo v večernih urah zgodila na avtocesti izven naselja Tepanje in v kateri je umrla 76-letna peška, v javnosti pojavilo več različnih teorij o tem, zakaj je peška prečkala avtocesto, med drugim tudi ta, da so jo svojci čakali na nasprotni strani avtoceste, torej na počivališču v smeri proti Ljubljani. V izogib povzročanja dodatne bolečine svojcem, ki se soočajo s hudo izgubo vas obveščamo, da je bilo v preiskavi prometne nesreče ugotovljeno, da so svojci 76-letno občanko, čakali na avtocestnem počivališču v smeri proti Mariboru, torej na počivališču, kjer je gospa zapustila avtobus,« so dodatno sporočili s PU Celje in dodali, da je vozišče avtoceste 76-letna občanka prečkala z neznanega razloga.