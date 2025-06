Poslavljajo se od Petra, ki ga je umoril stric (FOTO)

Prijatelji, sosedje, sodelavci … se na družabnih omrežjih poslavljajo od tragično preminulega Petra Krašovca, ki je v torek zvečer umrl pod streli strica v okolici domače Rogaške Slatine.

»Dragi prijatelj, izgubili smo te in to enega srčnega, poštenega, poslovnega in velikega človeka. Te praznine ne bo nihče zapolnil. Počivaj v miru. Se srečamo enkrat tam zgoraj nekje,« je Petru Krašovcu v spomin zapisal eden od užaloščenih prijateljev.

Pod objavo so sožalje svojcem izrekli še mnogi drugi, ki težko verjamejo, da je usoda tako kruto posegla v družino Krašovec. Peter je za seboj pustil dva majhna otroka.

Podrobnosti in ozadje tragedije v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic in na spletu.