»Pridite pogledat na našo njivo! So že kradli krompir, pa čeprav je zdaj, v začetku junija, še daleč od zrelosti, saj imamo zasajene pozne sorte. Kakšnih 70 grmov so izruvali, kot prašiči so naredili. Kaj veliko krompirja niso mogli pobrati, saj je komaj začel delati, so pa naredili škodo,« je na uredništvo Slovenskih novic poklicala Šentjernejčanka, ki njivo z družino obdeluje le lučaj od svojega doma, na polju med Šentjernejem in Dolenjo Brezovico. Prav na tem delu je pred tednom dni klestila toča, in če je zdaj že kazalo, da si bodo od ledenih zrn poškodovane rastline morda le ...