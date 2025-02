Po telefonu in e-pošti sta jo usmerjala, da jima je omogočila dostop do bančnega računa

Blejski policisti so bili v četrtek popoldne obveščeni o spletni goljufiji, ko sta neznanca oškodovanko prepričala, da ima na spletnem portalu večjo vsoto kripto valut.

Kot sporočajo s PU Kranj, sta goljufa oškodovano po telefonu in e-pošti usmerjala, da jima je omogočila dostop do bančnega računa in opravila transakcijo v višini za več sto evrov.

Policija opozarja na preventivo »Tovrstne spletne prevare se pojavljajo zelo pogosto, zato ponovno opozarjamo, da osebnih ali bančnih podatkov ne dajajte neznanim osebam ter jim ne omogočajte dostopa do le teh ter ne ne nakazujte denarja nikomur, dokler se ne prepiračete da je oseba pristna in, da je transakcija varna. Bodite previdni in bodite odgovorni do svojih osebnih podatkov in premoženja. «

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dejanju in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.