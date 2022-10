Po streljanju s policijo naredil samomor, stanovalce pozvali k samozaščitnemu ravnanju

Kot smo že poročali, je v sredo v zgodnjih večernih urah v enem od naselij občine Nova Gorica prišlo do streljanja med policisti in občanom, ki je po telefonu grozil, da bo uporabil strelno orožje. Policisti so posredovali, pri čemer so prav tako uporabili strelno orožje. V tem času pa si je občan vzel življenje .

Kaj se je dogajalo?

»Na klic občana na interventno številko policije 113, ki je po telefonu grozil, da bo uporabil strelno orožje, je Policija intervenirala. Na kraj dejanja je bila napotena policijska patrulja, ki je ob prihodu na kraj dogodka ugotovila, in v kontaktu z 61-letnim moškim tudi potrdila, da ima moški v rokah avtomatsko puško, v kateri je bil vstavljen nabojnik. Policijska patrulja je zavaroval kraj in o tem obvestila Operativno komunikacijski center, ki je na kraj poslal še več policijskih patrulj za zavarovanje in obravnavo dogodka. Policisti, ki so bili na kraju, so obveščali stanovalce večstanovanjske stavbe in jih pozivali k samozaščitnemu ravnanju. Med zavarovanjem kraja dogodka je eden od policistov opazil občana, ki je v temi sedel na balkonu in imel pri sebi orožje. Policisti so moškega pozivali naj orožje odloži, na kar se moški ni odzval, v nekem trenutku pa je sprožil orožje. En od policistov je potem v smeri streljanja sprožil dva strela iz službene pištole. Ker je oseba na balkonu obmirovala, so se policisti balkonu približali in ugotovili, da si je moški s strelnim orožjem vzel življenje,« so podrobnosti o grozljivem incidentu, ki se je končal tragično, sporočili s PU Nova Gorica.

Ogled kraja dogodka še poteka

Ogled kraja dogodka, ki še vedno poteka, je prevzela preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Novi Gorici, policisti in kriminalisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi razjasnitve vseh okoliščin varnostnega dogodka.