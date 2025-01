Po strašni smrti otroka v Svetem Lovrencu pričal tudi estetski kirurg

Na celjskem sodišču se je z zaslišanjem estetskega kirurga Andreja Testena nadaljevalo sojenje materi otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju. Kot je dejal, je obtoženo operiral dan pred smrtjo njenega otroka, na dan operacije pa ni bila pod vlivom drog, ker je sicer ne bi operiral.

Testen je tudi dejal, da je poseg potekal v splošni anesteziji, ki naj ne bi imela vpliva na mamila, ki jih je obtožena zaužila dan kasneje. Sama operacija je trajala eno uro, ker je obtožena prejela anestezijo, je bila še tri ure pod nadzorom anesteziologa. Po operaciji ni bilo nobenih zapletov, zato je obtožena že isti dan v spremstvu moškega zapustila kliniko Estetika Testen.

Na dan posega plačala 3700 evrov

Pojasnil je, da je sama obtoženka pred operacijo prinesla krvne izvide, v katerih ni bilo nobenih odstopanj. Za domov ji je Testen predpisal tri zdravila, med drugim tudi standardni analgetik in zdravilo, ki lahko uro po operaciji »povzroči retro luknjo v spominu«, kar ne traja dolgo, saj je zdravilo hitro razgradljivo.

Testen je tudi dejal, da je obtožena račun v višini 3700 evrov poravnavala na dan posega, v preteklosti pa je v njegovi kliniki opravila tudi lasersko depilacijo, ki stane od 200 do 800 evrov.

Ker splošna anestezije lahko vpliva na kognitivne funkcije bolnika, je obtoženi svetoval, da jo kdo pride iskati po operaciji. Ni pa vedel odgovoriti, koliko časa so lahko sledi anestezije še navzoče v krvi ali urinu bolnika.

Pri soobtoženem tudi v zaporu našli psihoaktivne snovi

Predsednica sodnega senata Maja Manček Šporin je v nadaljevanju obravnave prebrala dopis celjskih zaporov, v katerem je pisalo, da soobtoženi krši hišni red zapora, pri njem so našli tudi nedovoljene psihoaktivne snovi in sim-kartico za mobilni aparat. Vodstvo zaporov je tudi ocenilo, da ima obtoženi žaljiv odnos do zaposlenih.

Sodnica je tudi dejala, da so Nacionalni forenzični laboratorij prosili, da poskusi določiti snov na fotografijah iz obtoženčevega mobilnega aparata, a so jim forenziki sporočili, da vrste snovi niso mogli določiti.

Na dan smrti otroka pod vplivom različnih drog

Potem je Manček Šporin prebrala izvedensko mnenje farmakologinje Mojce Kržan, ki ga je zahtevala obramba obtoženih. Ugotovila je, da je imela obtožena na dan, ko je umrl njen najmlajši otrok, v krvi drogo Alfa-PiHP in diazepam, obtoženi je prav tako zaužil drogo Alfa-PiHP, našli so tudi sledi metadona.

Omenjene droge po mnenju izvedenke med drugim povzročajo evforijo, gostobesednost, utrujenost, zmedenost in povečano zaspanost. Tudi v krvi otroka so v minimalni koncentraciji našli sledi metadona in droge Alfa-PiHP, za katere je izvedenka zapisala, da bi jih lahko dobil iz okolja.

Izključitev javnosti ob branju izpovedi dveh mladoletnih otrok obtožene

Tožilec Jošt Jeseničnik je podal ugovor na mnenje izvedenke, ker se z njim ne strinja. Farmakološkemu mnenju prav tako ugovarja vsebinsko in strokovno, saj vsebuje precej nejasnosti in nelogičnosti. Zmotilo ga je predvsem, zakaj je časovna razgradljivost zaužitih drog pri obtoženih precej različna, nenavadno se mu tudi zdi, da izvedenka ni napisala, iz katerega okolja je droga prišla v kri otroka.

Zato je tožilec od sodnega senata zahteval, da izvedenki naloži dopolnitev mnenja z odpravo pomanjkljivosti in nerazumljivosti. Zagovornik obtoženega Andrej Janežič je podprl predlog tožilca, kot tudi zagovornik obtožene Nino Galun.

Tožilec je na današnji obravnavi predlagal tudi izključitev javnosti ob branju izpovedi dveh mladoletnih otrok obtožene, njegov predlog pa je sodni senat podprl. Sojenje se bo nadaljevalo z zaslišanjem prič predvidoma 10. februarja.

Na današnjem sojenju je bilo predvideno zaslišanje še ene priče, a je zavrnila vabilo, ki ga ji je prinesel zasebni detektiv.

Očitajo jima štiri kazniva dejanja

Obtožnica sicer materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Še ne dve leti star deček je 20. junija 2023 umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Po oceni tožilca Jeseničnika je bil otrok več ur v pregretem vozilu in ob tem privezan v otroškem sedežu, zato je prišlo do odpovedi tako možganov kot srca in je otrok umrl.

Po tožilčevih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih je imel dostop. Otrok je imel zanemarjeno zobovje, ogrožen je bil tudi njegov zdrav razvoj, je dejal.