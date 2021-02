Po stopnicah se je skotalil zaradi psa

Sam je bil previden, vendar je zaradi nepredvidljivega ravnanja psa padel.

Padel je po stopnicah, potem ko se mu je v noge od zadaj zaletel pasji mladič (fotografija je simbolična). FOTO: Mavric Pivk

Bolečine, strah, skaženost

6 tisočakov in 800 evrov mu je prisodilo sodišče.

Lastnica razigranega mladiča bi morala ravnati previdneje, je sklenilo sodišče. FOTO: Leon Vidic

Na sodišču je pristalo dogajanje, ki ga je pred nekaj leti nič hudega sluteč sprožil nepreviden kosmatinec. Možakar je namreč pri znancih doma padel po stopnicah, potem ko se mu je v noge od zadaj zaletel dvomesečni mladič nemškega ovčarja. Utrpel je zlom desne ključnice, zlom tretjega rebra desno in udarnino kolka. Od zavarovalnice, pri kateri sta imela lastnika hiše oziroma imetnika psa zavarovano odgovornost, je zahteval 9700 evrov odškodnine, iztožil pa 6800 evrov.Trdil je, da za škodo odgovarjata zakonca kot lastnika in imetnika družinskega psa, saj nad njim nista izvajala primernega nadzora in sta dopustila, da se je tistega maja 2015 zapodil po stopnicah, ko je sestopal po njih. Morala bi vedeti, da se to utegne zgoditi, zato bi morala biti še toliko bolj pozorna in psa zapreti ali ga imeti privezanega, sploh glede na to, da je šlo za mladiča, za katere je znano, da so igrivi in včasih neposlušni.Sodišče prve stopnje je razsodilo, da mu je zavarovalnica dolžna plačati 6600 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi in 1645 evrov pravdnih stroškov, zahtevek v presežku za znesek 3100 evrov je zavrnilo. Pritožbeno sodišče je pritrdilo zaključku, da bi morala lastnica razigranega pasjega mladiča ravnati bolj previdno, omejiti njegovo gibanje, predvsem pa paziti, da se ne giba nenadzorovano po stopnišču.Za nepremoženjsko škodo je tožečemu prisodilo 6800 evrov (za pretrpljene telesne bolečine in neugodnosti v zvezi z zdravljenjem 5500 evrov, za strah 800 evrov in za duševne bolečine zaradi skaženosti 500 evrov). Zaradi dogovora o soudeležbi zavarovanca pri nepremoženjski škodi v višini 200 evrov je toženi zavarovalnici naložilo izplačilo 6600 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od julija 2018 ter vračilo 373 evrov za stroške pritožbenega postopka.Zavarovalnica je sicer trdila, da je bilo tudi od tožnika pričakovati, da bo glede na vidne in znane razmere pri znancu (majhen, igriv pes, ki se prosto giblje po notranjih prostorih) vsaj povprečno pozoren nanj kakor tudi na hojo ob psu, saj bi lahko nedvomno ob običajni pazljivosti (in dejstvu, da je psa predhodno opazil) hojo po stopnišču varno nadaljeval.Trdila je tudi, da je moški padel zaradi lastne neprevidnosti in ni verjetno, da bi ga zbil tako majhen in mlad pes in bi ga zato v celoti spodneslo s stopnic. Poleg tega je prisojena odškodnina previsoka, je trdila zavarovalnica, a je višje sodišče njeno pritožbo zavrnilo in poudarilo, da pri tožniku ni našlo niti delne krivde za dogodek in škodo. Pri hoji po stopnicah je bil previden, ni se mu mudilo, nosil je primerno športno obutev, držal se je za ograjo, vendar je zaradi nepredvidljivega ravnanja psa padel. Zanj je bil torej dogodek nepredvidljiv in nepričakovan ter je nastal v izključni posledici opustitve potrebnega varstva in nadzorstva imetnika domače živali, so še sklenili sodniki.