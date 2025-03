Po štirih letih bega Jan, ki je do smrti zbil kolesarko, spet za zapahi

Da se je danes zelo težko skriti pred pravosodnimi organi, pa četudi pred njimi pobegnete v več tisoč kilometrov oddaljene kraje, so v zadnjih letih dokazale zgodbe številnih slovenskih ubežnikov. Med temi je tudi Jan Kočić, ki je bil zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je umrla 20-letna kolesarka, oktobra 2019 pravnomočno obsojen na tri leta zapora. S to odločitvijo mu je bila zapečatena usoda, saj se zaporniškim rešetkam ni mogel ogniti. Razen če se ne odzove na poziv na prestajanje kazni in zapusti državo, kar je tudi storil.

Dne 27. februarja 2020 sta bila zanj razpisana mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo.

Kočić, ki je bil v času storitve kaznivega dejanja star 21 let, je pobegnil v tujino, pa četudi bi moral za rešetkami preživeti le še polovico kazni. Drugo polovico je namreč že prestal v priporu. »Dne 27. februarja 2020 sta bila zanj razpisana mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo,« so na naša poizvedovanja odgovorili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Izvedeli smo namreč, da naj bi Kočića že pred enim letom odkrili v Španiji ter ga nato izročili našim oblastem. »Kazen zapora je začel prestajati maja lani,« so dodali na sodišču in še, da zaporne kazni še ni prestal.

Tragična nesreča se je zgodila 20. marca 2017 ob 22.46 na Celovški cesti v križišču z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico. Tožilstvo mu je očitalo, da je z audijem vozil predrzno in objestno. Pri rdeči luči naj bi tako zapeljal skozi križišče, njegova hitrost pa naj bi bila vsaj 120 kilometrov na uro (dovoljenih je do 70). Kolesarka naj bi križišče prečkala pri zeleni luči, trčenje audija vanjo pa je bilo na zebri tako silovito, da jo je vrglo 63 metrov stran. Obležala je mrtva.

Nesreča se je zgodila na Celovški cesti v križišču z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico. FOTO: Igor Mali

S pomočjo izvedencev je sodišče ugotovilo, da ni lagal, ko je vztrajal, da je njemu gorela zelena luč, ne pa kolesarki. Tudi hitrost vožnje naj ne bi bila več kot 120 kilometrov na uro, ampak najmanj 105. Okrožni sodnik Marjan Pogačnik mu je 28. septembra 2018 prisodil dve leti in tri mesece zapora, pozneje pa je to kazen na tri leta zapora zvišalo višje sodišče. Hkrati mu je bila izrečena stranska kazen prepovedi vožnje motornega vozila B-kategorije za čas enega leta in pol. O primeru je 21. januarja 2021 na zahtevo obrambe odločalo še vrhovno sodišče, a je zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo.