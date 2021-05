Po srečanju s policisti v bolnišnico

Komisija, ki jo je imenoval generalni direktor policije, ni ugotovila nepravilnosti policistov v postopku z voznikom pri Grosupljem 11. aprila. Ta je namreč po postopku pristal v bolnišnici z zlomljeno nogo.



Policista sta takrat opazila sredi ceste ustavljeno osebno vozilo s prižganimi vsemi štirimi smerokazi. Zapeljala sta proti njemu, voznik pa je začel hupati in je odpeljal. Poskušala sta ga ustaviti, a ju ni upošteval. Ko je ustavil, je izstopil iz avta in poskušal pobegniti, zato je policist uporabil strokovni prijem.



Voznik naj bi se po navedbah policije prijemu aktivno uprl in se dvakrat iztrgal, nato pa naj bi policista tudi napadel in ga poskušal udariti. Ta je zato uporabil strokovni met in ga obvladal, pri čemer je voznik utrpel zlom noge, policist pa je bil lažje poškodovan. Po ugotovitvah komisije je policist upravičeno, zakonito in strokovno uporabil prisilna sredstva, poškodba pa bi lahko nastala kot posledica uporabljenega prisilnega sredstva.



Voznik sicer priznava, da je vozil prepočasi in ni takoj ustavil ter da je bil vinjen, a se ni upiral. Zatrdil je tudi, da ga je policist izvlekel iz avtomobila, nato pa naj bi ga oba močno brcala in mu dvakrat zlomila nogo.

