Po sporu so sledili udarci in brce, s 50-letnikom je hudo

Policisti policijske postaje Maribor II so včeraj okrog poldneva obravnavali kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe na območje mestne občine Maribor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Najprej sta se moška, stara 43 in 50 let, sprla, nato je mlajši starejšega večkrat udaril v predel glave. Petdesetletnik je padel, a napada s tem ni bilo konec, medtem ko je ležal na tleh, ga je 43-letnik še zbrcal po telesu.

Starejši moški je zaradi tega zadobil hude telesne poškodbe, so pojasnili na PU Maribor. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in bodo o ugotovitvah podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru.