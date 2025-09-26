Po sporu s prijateljico in bratom grozil, da bo družinsko hišo vrgel v zrak

NA SODIŠČU

Sodišče Alenu Feliću izreklo obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti.

Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem policista Roberta Hajška s Policijske postaje vodnikov službenih psov nadaljeval dokazni postopek proti upokojenemu avtomehaniku Alenu Feliću iz vasi Grintovec v koprskem zaledju. Predlani 12. julija je po sporu s prijateljico in bratom zagrozil, da bo s plinsko jeklenko razstrelil družinsko hišo, nato pa se spravil še nad policiste in službeno vozilo. S tem je zagrešil štiri kazniva dejanja: povzročitev splošne nevarnosti, preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, napad na uradno osebo med opravljanjem varnostnih nalog in ...