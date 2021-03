Po sporu iz maščevanja streljal z avtomatom

V vasi Čepno pri Pivki, ki je imela po lanskoletnih statističnih podatkih vsega 51 prebivalcev, je 22. septembra 2019 prišlo do nočnega streljanja, ki je nemalo vznemirilo tamkajšnje prebivalce. Neznanega strelca, ki je okoli 2. ure proti dvema občanoma izstrelil najmanj tri naboje, in pomagača, ki mu je po kaznivem dejanju pomagal skriti orožje, so policisti hitro izsledili, v četrtek je koprski okrožni sodnik Julijan Glavina oba obsodil.



Alen Stević, 36-letnik iz Pivke, se je tik pred streljanjem sprl z domačinom Fiorelom H. Zakaj sta se sporekla, Stević ni hotel komentirati, neuradno pa naj bi bil oškodovani zaradi tatvin večkrat obsojen, nekateri pa imajo z njim še dandanes nemalo težav. Stević je pri hiši Čepno 30 takoj po sporu iz maščevanja streljal proti njemu in Jasni Š., pri tem pa izstrelil najmanj tri naboje iz avtomatske puške jugoslovanskega izvora zastava M70AB2, sicer orožja častnikov, podčastnikov in vojakov v rezervnih sestavih Slovenske vojske. Kot je poudarila okrožna državna tožilka Vesna Medica, bi lahko pri tem koga ubil, streli pa bi lahko zadeli tudi svojce oškodovancev, ki so bili v tem času v stanovanju. Stević je kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti priznal, prav tako, da je doma hranil prepovedano orožje in dva nabojnika z 80 naboji kal. 7,62 x 39 mm. »Ne glede na olajševalne okoliščine, da je krivdo priznal, jo najiskreneje obžaloval, da je izrazito spremenil svoje življenje ter izpolnjuje službene obveznosti, je kaznivo dejanje dovolj hudo, da izrek pogojne kazni ne bi bil na mestu,« je navedla tožilka. Sodnik je v celoti sledil predlogu tožilstva in mu za povzročitev splošne nevarnosti naložil eno leto in 10 mesecev zaporne kazni, za nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja ali eksploziva 6 mesecev, enotna kazen pa se je glasila 2 leti zapora, bo pa tudi pod varstvenim nadzorstvom. V zapor mu ne bo treba, če bo v dveh letih opravil 1460 ur dela v splošno korist. Zasegli so mu jurišno pištolo, ki lahko izstreli 600 nabojev na minuto, in strelivo, prav tako bo moral plačati sodne stroške in takso.



Doma najdeno strelivo pa ni bilo vse, s čimer je Stević razpolagal. Takoj po streljanju mu je namreč takratni prijatelj 33-letni Pivčan Dragan Tadić pred policisti pomagal skriti orožje v neposredni bližini Čepnega 30, v tamkajšnje grmičevje ob železniški progi. Poleg so bili skriti še dva nabojnika in naboji. »Žal mi je, da z Alenom zaradi ene osebe (Fiorelo H., op. p.) nisva več prijatelja. Bili smo malo pijani in se nisem odločil pravilno,« je dejal Tadić, tožilka pa se je strinjala, da gre za izreden dogodek v njegovem sicer urejenem družinskem okolju. Za pomoč Steviću pri kaznivem dejanju je bil Tadić obsojen, kot je predlagala tožilka, na tri mesece zapora z enoletno preizkusno dobo. V obrazložitvi sodbe je sodnik pojasnil, da je pri odmeri kazni upošteval olajševalne okoliščine, in sicer da je krivdo priznal, da je kmalu po dogodku sam odšel na policijo in pokazal kraj, kjer je bilo orožje skrito. »Edina vaša naloga je, da ne storite novega kaznivega dejanja, pa se bo vse dobro izšlo,« je sklenil sodnik Julijan Glavina. Tako tožilka kot obtoženi sta se odpovedala pritožbi, tako že od petka teče enoletna preizkusna doba. Tudi on bo moral plačati sodne stroške in takso.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: