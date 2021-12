Zoran med nabolj iskanimi kriminalci v Evropi, uprizoril je svojo smrt (FOTO)

Konec leta je čas raznovrstnih lestvic – najuspešnejši podjetniki se merijo po uspešnosti in bogastvu, največji kriminalci pa se znajdejo v Europolovem tradicionalnem katalogu najbolj iskanih kriminalcev po vsej Uniji, imenovanem EU Most Wanted. Med 62 najbolj iskanimi je letos tudi imetnik slovenskega državljanstva s črnogorskimi koreninami, 39-letni Enis Kočan, ki ga nekateri poznajo tudi pod vzdevkom Dec, preiskujejo ga zaradi 300 kilogramov heroina, ki so v roke padli policiji v koprskem pristanišču. Na seznamu pa je še en osumljenec trgovine z mamili, ki ima povezavo s Slovenijo.

Policisti skupine za aktivno iskanje pobeglih oseb po vsej Evropi namreč prežijo tudi na 41-letnega Zoltána Hollósija, ki se je po Europolovih podatkih rodil 18. septembra 1980 v Mariboru in sliši tudi na ime Zoran Maras: »Maras oziroma Hollósi je slovenski državljan, ki je bil obsojen na osem let zapora zaradi večjega tihotapljenja mamil na Madžarskem,« se glasi njegov prvotni greh, ki ni ostal edini. Na Interpolovi tiralici je sicer navedeno, da ima Hollósi madžarsko državljanstvo in da govori madžarsko – njegovo slovensko državljanstvo pa omenijo pozneje, v opisu zaslug za uvrstitev med najbolj iskane morilce, preprodajalce mamil in druge kriminalce.

Gojili so jo v kleti. FOTO: Police.hu

Po zaslišanju so ga izpustili

Marasu oziroma Hollósiju zaporniška žimnica očitno ni dišala, zato se je odločil ukaniti madžarsko oblast ter pri 36 letih domiselno uprizoril svojo smrt v Ukrajini, tam so tretjega februarja 2015 zabeležili njegovo smrt. Zoltan se je spremenil v Zorana ter neovirano vrnil na Madžarsko, kjer je blizu njihove tromeje s Slovaško in Avstrijo začel nov »podjetniški« projekt s plantažo konoplje pod lučmi. A že tri mesece po njegovi ukrajinski smrti je policija poročala o zasegu plantaže s (po policijskih navedbah) prvovrstno travo.

Policisti so namreč v pomladanski raciji preiskali družinsko hišo, v njenih kletnih prostorih pa našli kar za dobrega pol milijona evrov prepovedane konoplje: 1427 rastlin je poganjalo pod umetnimi lučmi, še 191 pa so jih sušili po uspešni rasti, tik preden bi jih bili obrali. Preiskovalci madžarskega nacionalnega preiskovalnega urada so za postavitev plantaže in vzgojo trave v umetnem rastlinjaku utemeljeno osumili možakarja, stara 55 in 38 let, Maras pa je bil sprva zaslišan zgolj kot priča, poroča Interpol: »Uporabljal je ime Zoran Maras in oblasti v tej fazi niso imele možnosti, da bi prepoznale njegovo pravo identiteto,« opravičujejo svojo vlogo v tako rekoč filmski zgodbi, v kateri jo je kriminalec dobro odnesel – očitno z originalnimi slovenskimi dokumenti!

Verjetno so si pozneje pošteno pogrizli nohte, ko so dojeli, koga so zasliševali in zatem izpustili po njegovih (stran)poteh, neznano kam: »Med preiskavo so policisti prišli do povezav med beguncem in nasadom, toda pozaslišanju je izginil in je od tedaj na begu,« so še sklenili v Interpolovem opisu begunca s slovenskimi povezavami oziroma – po navedbah madžarskih oblasti – celo slovenskim državljanstvom, ki se že nekaj časa uspešno skriva pred roko zakona.