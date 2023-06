Po smrti otroka v razgretem avtu se je oglasila policija, župan Prebolda o neodgovornosti staršev

Kot smo že poročali, je danes v Sv. Lovrencu otrok umrl v razgretem vozilu. Zdaj se je oglasila policija in Milena Trbulin s PU Celje je potrdila, da so bili okoli 13. ure obveščeni, da so v osebnem vozilu, parkiranem pred stanovanjsko hišo na območju Policijske postaje Žalec, našli mrtvega otroka. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje še opravljajo ogled kraja dejanja ter zbirajo obvestila. Preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

Nikoli nikogar ne puščajte v zaprtem vozilu

Policisti znova opozarjajo vse, naj v vročih poletnih dneh v zaprtih vozilih nikoli nikogar ne puščajo, tudi če vozilo zapustijo le za čisto kratek čas. Notranjost vozila se ob visokih zunanjih temperaturah izredno hitro segreje in vsako zadrževanje v zaprtem vozilu je kaj hitro lahko usodno.

Preboldski župan: Občani vsekakor šokirani

Preboldski župan Marko Repnik je za STA povedal, da so občani Prebolda vsekakor šokirani nad tragičnim dogodkom, ki se je danes zgodil v njihovi občini. »Žalostno je, da neodgovornost staršev, torej odraslih ljudi, najbolj ogroža otroke. Starši, ki bi morali otroke zaščititi za vsako ceno, jim z neodgovornimi dejanji škodujejo. Tokrat na veliko žalost celo tragično. Streznimo se in pričnimo svoja dejanja izvajati odraslo,« je še dejal Repnik.