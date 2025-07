Po smrti novorojenčka na območju Gornje Radgone policisti niso odkrili napak

Kot smo že včeraj poročali, se je sredi prejšnjega tedna na območju Gornje Radgone, natančneje na meji med naseljema Lomanoše in Plitvički Vrh, nedaleč od glavne državne ceste med Gornjo Radgono in Mariborom, pripetil ž alosten dogodek, kjer je umrl novorojenček . Šele včeraj pa so se na naše poizvedovanje o dogodku uradno odzvali tudi na Policijski upravi Murska Sobota, ki so v dogodek, enako kot tudi druge intervencijske službe iz zdravstva s helikoptersko službo.

»Kriminalisti in policisti PU Murska Sobota smo bili 8. 7. 2025 ob 17.23 obveščeni, da je na območju občine Gornja Radgona pri rojstvu na domu prišlo do smrti novorojenčka. Zaradi razjasnitev okoliščin smrti novorojenčka so policisti in kriminalisti na kraju zbrali obvestila, opravili ogled kraja in o svojih ugotovitvah sprotno obveščali dežurnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča Murska Sobota, ki je za razjasnitev vzroka smrti odredil sodno obdukcijo. Na podlagi do zdaj zbranih podatkih dogodek nima znakov kaznivega dejanja, zato bodo kriminalisti PU Murska Sobota po vseh zbranih obvestilih o svojih ugotovitvah podali poročilo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti,« je sporočila Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi PU Murska Sobota.