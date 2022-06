Po Sloveniji znova pustošilo: veter odkrival strehe in podiral drevesa (VIDEO)

Po nekaterih delih Slovenije je zvečer močan veter povzročal nemalo težav. Uprava za zaščito in reševanju poroča o več primerih vetroloma, najhujše pa je bilo na območju Lenarta in Lendave, kjer so imeli gasilci polne roke dela.

Ob 18.06 so se v naselju Zavrate v občini Radeče na cesto podrla drevesa. Gasilci PGD Radeče so zavarovali kraj dogodka ter jih razžagali in odstranili s ceste, dežurni delavci komunalnega podjetja pa bodo izvedli dokončno sanacijo.

Ob 19.00 je v Čentibi (občina Lendava) močan veter odkril del strehe na hiši, nekaj minut kasneje pa še na enem gospodarskem poslopju. Gasilci PGD Čentiba so s strešniki pokrili streho na obeh objektih.

Ob 19.11 je v Spodnji Voličini v občini Lenart veter podrl drevo preko ceste. Gasilci PGD Voličina so ga odstranili. Pol ure kasneje so v tem kraju posredovali še enkrat, saj se je podrlo še eno drevo. Tudi to so odstranili.

Ob 19.50 je v Čentibi močan veter podrl drevo na osebni avtomobil. Gasilci PGD Čentiba so vozilo odstranili izpod drevesa in drevo razžagali.