Po Sloveniji potekajo hišne preiskave, več osebam odvzeta prostost

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica opravljajo hišne preiskave na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave v zvezi s problematiko prepovedanih drog. Današnje aktivnosti so usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov za utemeljitev sumov storitve kaznivih dejanj s tega področja. Več osebam je bila odvzeta prostost in je bilo zanje odrejeno pridržanje, ki bo trajalo, dokler bodo za to podani zakonski razlogi. Predkazenski postopek usmerja okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.



Aktivnosti izvajajo kriminalisti in policisti z območja PU Nova Gorica ob sodelovanju policistov in kriminalistov drugih policijskih uprav ter enot GPU, so sporočili iz PU Nova Gorica.



