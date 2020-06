Po Šiški divjal z motorjem in trčil v policista

V soboto okoli 7. ure so občani policiste obvestili, da po ulicah na območju Šiške že nekaj časa divja voznik motornega kolesa.



Voznika je izsledil policist na motorju, ki ga je začel ustavljati, vendar ta ob znaku modrih luči in sirene ni ustavil, temveč je svojo vožnjo nadaljeval po cesti, pločnikih in travnatih površinah na območju Šiške.



Na Plešičevi ulici je policist motorist zapeljal vzporedno z njim ter ga pozival, naj ustavi, motorist pa je sunkovito zapeljal levo in trčil v policista. Ljubljančan (34) je nato izgubil nadzor nad vozilom in padel.



V nesreči je utrpel manjšo odrgnino, vendar je zdravniško pomoč odklonil.



Policisti so ugotovili, da je 34-letnik vozil neregistriran in tehnično neustrezen motor brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Bil je pod vplivom alkohola (0,78 mg/l), strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog je odklonil, do policistov pa se je tudi nedostojno vedel.



Prejel je plačilni nalog, motorno kolo pa so zasegli in podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, poroča PU Ljubljana.