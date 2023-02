Tik pred novim letom je ljubljanska policija objavila šokantno vest, da preiskujejo sum kaznivega dejanja napeljevanja k umoru. Izvedeli smo, da so osumljenci starši Ljubljančana Andreja Bajžlja, ki so ga avgusta 2019 našli mrtvega v njegovem avtomobilu. Uradno velja, da je 32-letnik umrl zaradi predoziranja, toda starši se s tako ugotovitvijo niso sprijaznili. Ob nekaterih resnici na ljubo nenavadnih okoliščinah naj bi predvsem mati postajala vse bolj prepričana, da je sin postal žrtev morilca, in krivca za njegovo smrt začela iskati v tistem, čigar zdravstveno izkaznico so našli v Andrejevem...