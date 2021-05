Po silovitem čelnem trčenju življenje 18-letnika visi na nitki

V četrtek malo po 18. uri se je na cesti od Kandrš proti Vidrgi zgodila prometna nesreča, ker je 18-letni voznik zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v vozilo, ki ga je nasproti pripeljal 42-letnik. V trčenju se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v univerzitetni blok kliničnega centra, njegovo življenje pa je ogroženo. Drugi voznik je lažje poškodovan.Policisti so ugotovili, da je 18-letnik brez veljavnega vozniškega dovoljenja in da je vozil neregistrirano vozilo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.