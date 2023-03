Po sestopu z Boča so jo prenesli gorski reševalci

Ob 17.29 si je v Zgornjem Gaberniku, občina Rogaška Slatina, pohodnica pri sestopu z Boča zlomila nogo.

Gorski reševalci GRS Celje so skupaj z reševalci NMP Šmarje pri Jelšah poškodovanko prenesli do reševalnega vozila, s katerim je bila prepeljana v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.