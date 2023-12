Po Šentjurju neznanci tudi v Mostju namerno poškodovali nogometno zelenico

Ni se še dobro polegel prah, predvsem pa jeza lastnikov in upravljalcev nogometnega igrišča v Šentjurju, kjer so objestneži z avtomobilsko vožnjo uničili nogometno igrišče, že se je nekaj podobnega pripetilo v Mostju, nedaleč od Lendave in meje z Madžarsko.

Te dni so šentjurski policisti izsledili in ovadili tri osebe, ki so konec novembra namerno poškodovale travnato površino pomožnega nogometnega igrišča v Šentjurju.

Iz Nogometnega kluba Mostje so na družbenem omrežju facebook javnost obvestili, da se je neznani storilec ali storilci po njihovem igrišču vozil z avtomobilom in jim s tem povzročil večjo škodo. Vse skupaj so poskušali omiliti, objestnežem oprostiti in jih celo povabili k sodelovanju pri odpravi škode.

»Dragi obiskovalec našega športnega parka. Ker je brezpredmetno debatirati in navajati dejstva o tem, koliko truda, znanja, prostovoljnega in prostega časa se vlaga v športno infrastrukturo, še posebno pri nas, malih klubih v nižjih ligah, da sleherni vložek predstavlja izziv pridobiti sredstva in nemalo organizacije, nas tvoje dejanje ni prizadelo ali na kakršen koli način vzelo volje za delovanje.«

»Žalosti pa nas dejstvo, da najverjetneje uničuješ družinski avtomobil, za katerega nekdo (starši) trdo in pošteno delajo. Nekoč boš odrasel, tako ali drugače, in nekoč boš mogoče imel otroke, ki ti s podobnimi dejanji najverjetneje ne bodo v ponos. Res je veliko odvisno od vzgoje, vendar pri minimum 18 letih verjamemo, da se lahko razsodno odločamo, ali je uničevanje javnih površin za šport smiselno in tako 'zabavno'.« ​