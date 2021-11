Po sedmih letih družina v solzah: spet je zagorelo

»Vse življenje se odpoveduješ, varčuješ in vlagaš, potem pa se v pol ure ves trud spremeni v prah,« včeraj ni mogla zadrževati solz Adriana Vranetič iz Pišec, gručaste vasi v Bizeljskem gričevju v občini Brežice. Prejšnji večer ji je do tal pogorelo gospodarsko poslopje. Adriana Vranetič je ob pogledu na uničeno poslopje izgubila zavest. S hčerko se je v torek zvečer že odpravljala k počitku. Bili sta pred televizijo, rolete sta zato, kot običajno, spustili dol in niti zaznali nista, da se ob hiši dogaja kaj nenavadnega. »Soseda me je poklicala, da gori,« je povedala...