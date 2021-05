V Savinji plavalo truplo, po vsej verjetnosti gre za pogrešanega

V nedeljo so ob 19.31 so v naselju Letuš, občina Braslovče, v reki Savinji opazili človeško truplo.



Gasilci iz PGE Celje in PGD Letuš so ga ob pomoči čolna in opreme za reševanje potegnili iz vode. Obveščene so bile pristojne službe, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



»Včeraj pozno popoldne smo bili obveščeni, da je ribiški čuvaj Ribiške družine Šempeter pri pregledu obrežja Savinje v Letušu pri zgornjem jezu opazil moško truplo, ki so ga iz vode izvlekli gasilci Poklicne enote Celje in Prostovoljnega gasilskega društva Letuš. Ogled kraja in najdenega trupla je opravila ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje, pri ogledu je sodelovala zdravnica Zdravstvenega doma Žalec, ki je odredila sanitarno obdukcijo,« poroča PU Celje.



Obstaja velika verjetnost, da gre za moškega z območja Mozirja, pogrešanega od 19. maja letos. Postopki ugotavljanja identitete potekajo.



