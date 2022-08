Po ropu še fizični obračun: ju je kdo videl?

V petek okoli 23. ure so PU Ljubljana obvestili o ropu v Domžalah. Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da so do dveh moških v parku pristopili trije neznanci in jima na silo odvzeli nahrbtnik z vsebino, nato pa zbežali. Povzročili so za okoli 650 evrov materialne škode. Policisti primer še raziskujejo.

V soboto malo po polnoči pa se je zgodil rop v Mostah. Do moškega pri vozilu sta pristopila dva neznanca in zahtevala od njega denar. Ker jima ga ni izročil, sta z njim fizično obračunala in ga lažje poškodovala. Pregledala sta še vozilo, od koder pa nista ničesar odtujila. Policijska preiskava še traja. Opis roparjev: stara okoli 20 let, prvi oblečen v sivo majico, visok med 170 in 175 cm, drugi pa visok okoli 170 cm in močnejše postave.