Napačna odločitev zdravnikov vodila k rojstvu mrtvega otroka?

Za družino Hozanović bo 18. april 2016 za vedno eden od najbolj žalostnih dni v njihovem življenju. Emi in Smailu se je takrat v ljubljanski porodnišnici rodil mrtev sin Kemal. Še danes sta prepričana, da bi se tragičnemu zaključku nosečnosti lahko povsem izognili, če v dnevih pred porodom ne bi prišlo do domnevno napačnih zdravniških odločitev. Danes z družino žalujeta za štiri kilograme težkim in 57 centimetrov dolgim sinom ter čakata na pravico na sodišču, kamor sta se obrnila s tožbo. Celotno pravdanje, v katerem zakonca terjata po 30.000 evrov, vsak od njunih treh otrok pa po 12.000 evrov...