Po rojstnem dnevu Maks omahnil v smrt

Za nami je eden najbolj črnih koncev tedna v gorah, saj so se v petek, soboto in nedeljo intervencije gorskih reševalcev kar vrstile. Še posebno v soboto so obiskovalci gora ves dan poslušali hrumenje helikopterja. Na ta dan so se samo v naši največji steni, Triglavski severni, zvrstile kar tri nesreče. Žal je bila prva, zgodila se je ob 11. uri v Tržaški smeri, usodna za mladega, 31-letnega alpinista Maksa Koviča iz Litije, člana Alpinističnega odseka Rašica. Tako mlad in navdušen je bil »Maks je bil izjemno priljubljen na našem odseku, saj je bil zelo vesel in zgovoren fant. Ne moremo verje...