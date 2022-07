Po prometni nesreči potnike pustil brez pomoči, življenje enega visi na nitki

Včeraj okoli 7. ure se je na Martinovi poti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila.

Voznik je na delu ceste, kjer je hitrost omejena na 30 km/h, vozil s povečano hitrostjo in zaradi neprilagojene hitrosti v blagem desnem ovinku zapeljal s ceste in trčil v drevo.

V nesreči je se je eden izmed potnikov v vozilu huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo. Prav tako so se lažje poškodovali voznik in še dva potnika v vozilu, poroča PU Ljubljana.

Po nesreči je voznik kraj zapustil peš in brez pomoči pustil vse tri poškodovane potnike. Policisti so ga po obvestilih občanov izsledili v bližini ter mu odvzeli prostost. Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku je pokazal 0,45 mg/l. Odredili so mu strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivih dejanj. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.