Po prometni nesreči bežal pred policijo in spet povzročil nesrečo. Policista poškodovana

Včeraj, nekaj pred 18. uro, je Policijsko upravo Ljubljana občan obvestil o prometni nesreči s pobegom na območju Trojan. V nadaljevanju so prejeli več klicev občanov, ki so povedali, da so na avtocesti na relaciji Ljubljana–Ivančna Gorica opazili voznika, ki vozi s povečano hitrostjo in z načinom vožnje ogroža udeležence v prometu.

Policisti so na podlagi informacij voznika izsledili. Ugotovljeno je bilo, da gre za istega voznika, ki je povzročil prometno nesrečo s pobegom. Slednji v nadaljevanju ni ustavljal na znake modre luči in sirene. Na izvozu Ljubljana Center je zaradi neprilagojene hitrosti povzročil prometno nesrečo, v kateri so bili udeleženi voznika dveh osebnih vozil in službeno vozilo policije.

Policisti so voznika pridržali in mu zasegli vozilo

V prometni nesreči so se povzročitelj in sopotnika v njegovem vozilu lažje telesno poškodovali, prav tako sta bila lažje telesno poškodovana policista. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, pokazal 0,65 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, v nadaljevanju pa mu je bil odrejen strokovni pregled.

Policisti so voznika pridržali in mu zasegli vozilo ter nadaljujejo zbiranje obvestil o sumu kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Prav tako je bilo med postopkom odrejeno pridržanje zoper sopotnika v vozilu, saj je pod vplivom alkohola kršil javni red in mir ter kljub zakonitim ukazom policistov kršitve ni prenehal. Zoper kršitelja policisti vodijo prekrškovni postopek.

Zahvala občanom

Ob tem bi se policisti radi zahvalili občanom, saj se je ponovno izkazalo, da njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije lahko preprečita hujše posledice nevarne vožnje voznika, ki s tem ogroža ne samo svojo varnost, ampak tudi varnost drugih udeležencev v prometu.