Po pretepu med tremi moškimi na pomoč poklicali policijo

V četrtek malo po 17. uri so novomeški policisti prejeli klic na pomoč iz naselja Šmihel, kjer naj bi prišlo do spora, groženj in pretepa med tremi osebami.

Možje v modrem so se takoj odzvali, zoper 31-letnega kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola in ni upošteval ukazov, so uporabili prisilna sredstva in vzpostavili javni red in mir.

Zoper 31-letnika, 21-letnika in 42-letnika bodo zaradi kršitev javnega reda in miru uvedli prekrškovni postopek.