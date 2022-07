Po pretepu bi 19-letnik kmalu izkrvavel, življenje so mu rešili trije policisti

Na portoroški plaži je v nedeljo v jutranjih urah prišlo do pretepa, v katerem je bil hudo telesno poškodovan mlajši moški. Zaradi globoke vbodne rane je bil v življenjski nevarnosti, a so ga rešili trije možje v modrem.

Pomočnik direktorja PU Koper Igor Jadrič in vodja Sektorja uniformirane policije Jure Griljc sta danes na sedežu koprske policijske uprave sprejela tri policiste, ki so v minulem vikendu mlademu moškemu rešili življenje. »Policisti Denis Tomšič (PP Ilirska Bistrica), Benjamin Franca in Luka Bolnar (oba PP Piran) so s hitrim in strokovnim posredovanjem zaustavili krvavitev, saj je poškodovanemu, zaradi globoke vbodne rane, grozila izkrvavitev,« so sporočili s PU Koper.

Za policiste, ki so moškemu na kraju rešili življenje, bodo na PU Koper predlagali podelitev medalje policije za požrtvovalnost. »S tem so policisti še enkrat več dokazali, da policist ni samo poklic ampak poslanstvo.«