Po prepiru sta se še stepla, policija ima težko nalogo

Krški policisti so v sredo malo po 11. uri posredovali v Venišah, saj je prišlo do prepira in pretepa med moškima. Policisti so z obema opravili razgovor, eden od njiju je moral zaradi lažjih poškodb tudi poiskati zdravniško pomoč.



V poročilu PU Novo mesto pišejo, da sta 42-letnik in 46-letnik drug drugega obtoževala, kdo je komu kaj dolžan in kdo je dejansko koga prvi udaril – očitala sta si dolg in izsiljevanje, le njunih dejanskih vlog policisti niso mogli razvozlati. V primer se bodo morali še malo poglobiti, oba pa so opozorili na posledice krive ovadb.