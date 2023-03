Panika v eni izmed slovenskih trgovin, policisti odhiteli na kraj prijave (FOTO)

Danes zjutraj in dopoldan je na območju Trgovske cone v Gornji Radgoni, kjer so trgovski centri Tuš, Eurospin, Lidl, vladal pravi mali preplah. V času enega največjih obiskov trgovin so parkirišče in okolice Lidla na Ljutomerski ulici v Gornji Radgoni »zasedli« policisti in pirotehniki, po nekaj urah pa se je potrdilo, da je šlo za lažni alarm.

»Pomurski policisti smo bili obveščeni, da bo danes v dopoldanskem času v trgovskem centru na območju Policijske postaje Gornja Radgona nastavljeno eksplozivno sredstvo. Na obvestilo smo se nemudoma odzvali z izvedbo prvih nujnih ukrepov za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja. Pri tem je bil opravljen protibombni pregled prostorov in okolice, vendar nismo našli sumljivih predmetov. Nadaljujemo preverjanje okoliščin," je po dogodku sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.