Po požaru v stanovanju pomoč nudili psu

V soboto ob 21.55 je v Ulici Matije Blejca v Kamniku gorelo v kopalnici stanovanja v večstanovanjski stavbi. Gasilci PGD Kamnik in PGD Duplica so s termovizijsko kamero preventivno pregledali prostore, izmerili prisotnost nevarnih plinov, prezračili objekt in nudili razsvetljavo ter pomoč policistom pri preiskavi vzroka požara.

Psu, ki se je nahajal v stanovanju, je bila nudena pomoč. Kopalnica je uničena, poroča uprava za zaščito in reševanje.