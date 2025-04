Po požaru v OŠ Beltinci iščejo rešitve, pouk bo nekaterim odpadel

Požar, ki je na veliki petek okoli 13.30 zajel streho in ostrešje zgradbe Osnovne šole Beltinci, je povzročil ogromno gmotno škodo, ki jo po prvih ugotovitvah ocenjujejo na več kot milijon evrov. Poškodovana notranjost šole sedaj onemogoča obisk pouka za večino otrok. K sreči so iz gorečega objekta kmalu po začetku požara na varno evakuirali vse otroke in zaposlene. Kakšnih 80 gasilcev s 17 vozili iz prostovoljnih gasilskih društev v Občini Beltinci je ob pomoči kolegov iz PGD Murska Sobota in PGD Gornja Radgona zublje kar hitro pogasilo, čemur je sledilo saniranje pogorišča.

»Vzroka še ne poznamo, a najpomembnejše je, da so učence in učitelje evakuirali iz stavbe. Neuradno naj bi zagorelo na strehi, kjer so nameščeni paneli sončne elektrarne,« je povedal župan Občine Beltinci Marko Virag, ki je tudi pojasnil, da je sreča v nesreči, da je šola dovolj velika in da prostori, kjer poteka pouk na predmetni stopnji, niso bili poškodovani.

Vneli naj bi se paneli za proizvodnjo električne energije. FOTO: Oste Bakal

Virag verjame, da bodo skupaj z ravnateljico in zaposlenimi našli rešitev za obdobje, ko bo potekala sanacija. Ob tem je napovedal, da bo to prednostna naloga. Po besedah vodje intervencije Damirja Verbančiča, sicer poveljnika PGD Beltinci, je bila intervencija zelo zahtevna. To je pomenilo dodatno nevarnost za gasilce, ki so morali najprej poskrbeti za odklop vseh virov nevarnosti, nato pa so lahko začeli gasiti.

Ravnateljica staršem in otrokom sporočila

Ravnateljica OŠ Beltinci Mateja Horvat je povedala, da so tako zaposleni kot otroci vedeli, kako ravnati, saj so tudi v letošnjem šolskem letu opravili evakuacijsko vajo. »Šolo so v celoti izpraznili v roku petih, desetih minut in na srečo je z učenci in zaposlenimi vse v redu,« je poudarila ravnateljica, ki jim je čestitala, da so se držali navodil. Zahvalila se je gasilcem, da so s hitro intervencijo preprečili še večjo katastrofo.

Povsem uničena notranjost FOTO: Oste Bakal

Po prespani noči je ravnateljica staršem in otrokom sporočila, da danes, v torek, ne bo pouka za učence razredne stopnje (od 1. do 5. razreda), za učence predmetne stopnje bo potekal pouk po urniku. Šola bo za učence od 1. do 3. razreda organizirala varstvo, a le za tiste, ki to nujno potrebujejo.

»Malica bo organizirana za vse učence, kosila ta teden ne bo. Avtobusi vozijo po voznem redu. Prihod in odhod v šolo sta možna samo s smeri avtobusne postaje. Za naslednje dni bo objavljeno obvestilo o poteku pouka na razredni stopnji,« so dodali iz vodstva šole, kjer so obvestili tudi zunanje odjemalce, da ta teden kosil ne bodo ponujali.