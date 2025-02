Po požaru v lucijski Agrarii nekaj zaposlenih dobilo odpoved

Lucijski obrat Kmetijske zadruge Agraria, ki je decembra lani pogorel, je zagotavljal službo 30 delavcem. Kot so povedali v Agrarii, se po požaru soočajo z izzivi pri prerazporejanju tamkajšnjih zaposlenih. Štiri so morali odpustiti, želijo pa si, da bi trgovina v Luciji spet zaživela. Preiskava vzrokov za nastanek požara medtem še poteka.

V Agrarii so za STA pojasnili, da so večino delavcev iz lucijskega obrata sicer uspeli premestiti v druge maloprodajne enote glede na potrebe in možnosti, ki so bile na voljo. »Žal smo morali štirim zaposlenim odpovedati pogodbo o zaposlitvi, saj zaradi spremenjenih okoliščin zanje nismo mogli zagotoviti ustreznih delovnih mest znotraj našega podjetja,« so dodali.

FOTO: Gasilska Brigada Koper

Po navedbah nekaterih medijev naj bi odpuščenim delavcem v Agrarii svetovali, naj se prijavijo na prosta delovna mesta v proizvodnji podjetij Pivka perutninarstvo ali Pršutarna Šepulje, kjer da bodo obravnavani prednostno. V zvezi s tem so na Agrarii za STA povedali, da so zaposlenim, ki so jim morali odpovedati pogodbo, skušali pomagati pri iskanju novih priložnosti.

»Informirali smo jih o možnostih zaposlitve v drugih podjetjih v regiji, kjer bi lahko našli ustrezno delo. Naša prednostna naloga je bila omiliti vpliv nastale situacije na naše zaposlene in jim ponuditi čim več podpore,« so pojasnili.

Požar, v katerem je 7. decembra lani pogorel obrat, so v zadrugi označili za veliko izgubo, ki zdaj zahteva reorganizacijo poslovanja. Podrobneje o dogodku ne morejo govoriti, saj preiskava še poteka. Potrdili pa so, da si želijo lucijski obrat ponovno odpreti.

V Gasilski brigadi Koper so po požaru povedali, da je bil objekt s površino 1400 kvadratnih metrov v celoti uničen.