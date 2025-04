Po gorečem tovornjaku spet kaos na avtocesti, Dars prosi za razumevanje (FOTO)

Ponedeljkovo popoldne je na primorski nesreči zaznamovala huda nesreča, v kateri je zagorelo tovorno vozilo. Zaradi gašenja in odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila avtocesta med Vrhniko in Brezovico več ur zaprta.

A težav na tem delu primorke ni konec niti dan kasneje. Kot nam je sporočil bralec Darko, ki je dan prej obtičal v zastoju, se danes vozniki proti Ljubljani zamudijo tudi do ene ure. »Še vedno niso odstranili posledic včerajšnje nesreče,« se jezi bralec.

Prometnoinformacijski center poroča, da je zaradi odstranjevanja posledic včerajšnje prometne nesreče med Vrhniko in Brezovico v obe smeri zaprt prehitevalni pas. »Avtocesta je sicer že nekaj časa odprta, zaradi odstranjevanja posledic včerajšnje prometne nesreče pa ostaja med Vrhniko in Brezovico v obe smeri zaprt prehitevalni pas. Nastajajo daljši zastoji. Previdno!« so sporočili na omrežju X.

O dogajanju je zjutraj voznike obvestil tudi Dars: