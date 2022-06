Po posilstvu v Domu starejših v Postojni: to ni bil edini primer v Sloveniji?!

V Srebrni niti, Združenju za dostojno starost, z ogorčenjem in zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v zvezi s posilstvom in poskusom posilstva stanovalk v Domu starejših v Postojni. Od vodstva zavoda pričakujejo, da so prizadetima gospema nudili takojšnjo psihosocialno pomoč, po potrebi tudi zdravstveno oskrbo.

Če to še ni bilo izvedeno, naj se to realizira v najkrajšem času, prav tako tudi pogovor s sorodniki žrtev, če morda še ni bil opravljen, je povedala Darinka Klemenc, koordinatorica področja za preprečevanje nasilja nad starejšimi in diskriminacijo. »Zaradi prestrašenosti drugih stanovalcev v domu in najbrž tudi določenih zaposlenih se je potrebno z vsemi vključenimi empatično in ob spoštovanju njihovega dostojanstva ter zasebnosti pogovoriti, saj gre za področje spolnosti, ki je še vedno prevelika tabu tema v slovenskem prostoru, še posebej v zvezi s starejšimi,« je dodala Klemenčeva.

Ničelna toleranca

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti je poudarila, da v združenju zagovarjajo ničelno toleranco do vseh vrst nasilja in diskriminacije, kar seveda velja tudi za starejše. Zato pričakujejo ustrezno takojšnje in sistemsko ukrepanje pristojnih služb. »Omenjeni dogodek najbrž v Sloveniji ni bil edini, a je v zadnjem času edini prišel v javnost. Menimo, da morajo biti zaposleni v domovih z oblikami neprimernega vedenja, povezanega s spolnim nadlegovanjem/nasiljem, seznanjeni in opolnomočeni z znanjem, navodili, protokoli in drugimi mehanizmi za preprečevanje nasilnih dejanj, kot je na primer večja pozornost in nadzor nad stanovalci ter obiskovalci.«

Preprečiti možnost ponovitve

Med nujna navodila ob zaznavi spolnega napada/posilstva spadajo takojšnja prijava dogodka policiji in pristojnemu centru za socialno delo. »Obvestiti je treba sorodnike stanovalcev, povzročitelja je nujno nemudoma odstraniti iz okolja in mu preprečiti možnost ponovitve napada oziroma možnosti srečanja z žrtvijo ali drugimi potencialnimi žrtvami. V navodilih je treba natančno doreči postopke, ki veljajo za zaposlene, in tiste, ki veljajo za vodstvo. Pri vseh stanovalcih, zaposlenih in sorodnikih naj se v domovih spodbuja odprta in zaupna komunikacija, ki bo omogočala izražanje in prepoznavanje čustev strahu, nemoči in krivde, ki pogosto spremljajo izkušnjo z nasiljem ali druge dogodke, ki so tabuizirani,« nadaljuje predsednica Marolt Meden.

Darinka Klemenc, koordinatorica področja za preprečevanje nasilja nad starejšimi in diskriminacijo je dodala, da je zaradi možnosti tako imenovanega pometanja pod preprogo tako hudih in vsega obsojanja vrednih dogodkov prav, da se o tem piše tudi v medijih, saj se s tem javnost ozavešča, da se spolno nasilje dogaja tudi starejšim in tudi v domovih starejših. In da je enako kot pri vseh drugih starostnih skupinah žensk ali moških nesprejemljivo tudi pri starejših ljudeh.

Glede na problem preselitve povzročitelja spolnega napada iz DSO Postojna na drugo lokacijo, kjer ne bi imel možnosti ponovnega stika s potencialnimi tudi novimi žrtvami, v združenju pozivajo pristojni ministrstvi (za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in za zdravje), da nemudoma poskrbita za konkretno sistemsko ureditev področja, ki bi zavodom omogočila takojšnjo preselitev nasilnega stanovalca na drugo primerno lokacijo, kar sedaj, zgleda, ni mogoče.