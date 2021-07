Po pogojnih le v zapor

Specialni povratnik

Davor Hudorovac živi od socialne podpore in krade. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Niti 21 let ni dopolniliz največjega romskega naselja na Dolenjskem, iz Brezja, pa je bil na novomeškem sodišču že četrtič obsojen. In če je od junija do oktobra lani kar trikrat zapored zaradi tatvin dobil pogojno kazen, se tokrat ni izšlo. Sodnica novomeškega okrožnega sodiščaga je zaradi vnovične tatvine za 10 mesecev poslala za zapahe. Takšno kazen je pravzaprav ponudil tožilec, Hudorovac pa se je z njo strinjal.Mladenič bi moral sesti na zatožno klop s starejšim kolegom in sokrajanom, 33-letnim, a ko je bil prvič razpisan predobravnavni narok, Davorja na sodišče ni bilo, Demsi pa je dejanje priznal in si tako za 14 mesecev rezerviral posteljo v zaporu. Precej višjo kazen od mlajšega pajdaša si je prislužil zato, ker gre res za specialnega povratnika, ki je bil obsojen kar 18-krat, največkrat zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.Zgodilo se je pred dobrim letom, ko sta se oba potikala po Novem mestu. Pozornost jima je pritegnila pisarna Radia 1, ki je imela prostore dopisništva še na Rozmanovi ulici v Novem mestu. Ko sta videla, da je bil notri samo eden, pa še ta se je ravno umaknil v drug prostor, so ju v trenutku zasrbeli prsti. Brajdič je hitro odprl vrata ter izmaknil torbico z denarnico in vsemi dokumenti, Hudorovac pa je medtem stražil.Odpravila sta se naravnost do bankomata, in to ne le do enega, ampak kar do štirih, na katerih sta skupaj opravila deset dvigov, a le trije so bili uspešni. Njune obiske bankomatov so posnele nadzorne kamere, hkrati pa je tatvino opazil radijec in takoj obvestil policijo, v vmesnem času pa že začel dobivati sporočila banke o dvigih. Kljub hitremu ukrepanju je tatičema uspelo dvigniti 400 evrov, prilastila pa sta si tudi vso drugo vsebino torbice, med drugim 100 evrov gotovine in številne kartice ter dokumente.Oba sta krivdo za svoje početje prevalila na alkohol, zaradi česar da se bolj malo spomnita. Hudorovac je bil na sodišču zelo zgovoren. Povedal je, da ima petmesečnega otroka, s partnerico pa živita od socialne podpore in otroškega dodatka. Je pa priznal, kaj ga je še gnalo, da je kradel: »Imel sem takšno družbo, ki me je potegnila v to. Pa pil sem, tudi droga je bila.« In ko mu je v sodbi sodnica požugala, da je možno, da so v takšnem stanju, kot so bili, storili še marsikaj, česar ne bi smeli, pa oškodovanci niti prijavili niso, je pošteno odgovoril: »To imate pa prav.«