Po padcu v bolnišnico

Blejske policiste so v nedeljo okoli 14.50 obvestili, da se je 26-letnik poškodoval med deskanjem v snežnem parku. Kranjske policiste so okoli 13.40 obvestili o otroku, ki je med smučanjem padel in se poškodoval. Obema so pomoč ponudili prisotni reševalci, nato pa so ju z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Na območju Zelenice pa se je že v jutranjih urah, bilo je okoli 8.40, poškodovala 33-letna turna smučarka. Prvo pomoč so ji ponudili gorski reševalci, posredovala pa je tudi ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, nakar so jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti vodijo postopek in nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Z mariborske policijske uprave pa poročajo o hujši nesreči, ki se je zgodila na smučišču na območju PP Ruše: »Po doslej znanih informacijah naj bi se 54-letnik poškodoval, potem ko je trčil v drugega smučarja. Odpeljan je bil v bolnišnico.«

Tudi na celjski policijski upravi so od petka do nedelje obravnavali dve nesreči na smučiščih. Na Rogli se je huje poškodoval 38-letni smučar, v katerega je trčil neznani smučar in odpeljal naprej. Na Golteh je padel mladoletni deskar in se lažje ranil.