Pri PU Koper so 1. januarja ob 1.50 dobili prijavo, da v Škofijah nekdo razbija. 35-letni Izolan se je sprl zaradi dekleta in razbil steklo, pri tem pa se je tudi porezal. Udaril je domačina in mu grozil.



Po prihodu policistov se 35-letnik ni umiril, zato so mu odredili pridržanje. Kazensko bo ovaden zaradi poškodovanja tuje stvari, zasegli pa so mu tudi manjšo količino bele prašnate snovi in jo poslali v analizo.