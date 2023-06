V nedeljo so svoje moči na tekmi v Novi Gorici pomerili nogometaši NK Aluminija iz Kidričevega in ND Gorica. Aluminij se je po letu dni igranja v drugi ligi vrnil v prvo ligo, Gorica pa se od najboljših poslavlja. Rezultat 1: 1 in neuspeh (na prvi tekmi v Kidričevem je zmagal Aluminij s 3: 1) pa sta razbesnela člane novogoriške navijaške skupine Terror Boys, v prevodu teroristične fante. 10 šivov na glavi je dobil napadeni. Petnajst minut pred koncem tekme so navijači ND Gorice zapustili stadion in se pridružili tistim, ki so bili zunaj, saj zaradi nasilja nimajo vstopa na stadion. Od tam so...