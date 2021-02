Po nesreči v Hrastovljah ovadene štiri osebe

Odstranjevanje posledic žalezniške nesreče v predoru Hrastovlje, v Hrastovljah. FOTO: Uros Hocevar/kolektiffimages Hočevar Uroš

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so v decembru 2020 zaključili zahtevno preiskavo okoliščin železniške nesreče, ki se je zgodila 25. junija 2019, v bližini železniške postaje Hrastovlje. Zaradi iztirjanja tovornega vlaka je prišlo do izpusta večje količine nevarne snovi - letalskega goriva - v zemljo, in sicer v ožjem vodovarstvenem območju.Na PU Koper poročajo, da je posledično nastala velika materialna škoda, poleg tega pa tudi nevarnost za življenje in zdravje ljudi in nevarnost za nastanek dejanske škode na kakovosti zemlje in pitne vode. »Na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih materialnih dokazov je bila zoper štiri osebe, odgovorne za nadzorstvo in vzdrževanje v slovenski gospodarski družbi za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Opustitev nadzorstva v javnem prometu (po 4. odstavku 327. člena KZ-1) in kaznivega dejanja Obremenjevanje in uničevanje okolja (po 4. v zvezi s 1. odstavkom 332. člena KZ-1).Z opustitvijo svojih dolžnosti in s tem kršitvijo predpisov o varnosti železniškega prometa so namreč dopustili, da je prišlo do iztirjenja mednarodnega tovornega vlaka in posledično do železniške nesreče, v kateri je nastala velika materialna škoda, v višini več kot 2,9 milijona evrov. Ob enem pa so spravili v nevarnost življenje in zdravje ljudi ter povzročili nevarnost za nastanek dejanske škode na kakovosti zemlje in pitne vode. Prav tako je bila na podlagi določil 42. člena KZ-1 (ob pogojih iz 4. točke 1. odstavka 4. člena in 15. ter 16. točke 25. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja) za obe kaznivi dejanji ugotovljena tudi odgovornost pravne osebe, pri kateri so kazensko ovadene osebe zaposlene,« so zapisali na policiji.Dodajajo še, da je za kaznivo dejanje opustitve nadzorstva v javnem prometu je zagrožena zaporna kazen do petih let oziroma do treh let, če je dejanje storjeno iz malomarnosti. Za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja je zagrožena denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let.