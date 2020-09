Po nesreči so ga odpeljali v ljubljanski UKC

V torek ob 14.10 so policiste obvestili o prometni nesreči na cesti Godovič–Medvedje Brdo, kjer je padel in se poškodoval 67-letni kolesar.



Policisti PP Idrija so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je kolesar peljal iz Godoviča proti naselju Medvedje Brdo, med vožnjo navzdol pa je v desnem preglednem ovinku izgubil nadzor nad kolesom in padel.



Pri tem se je predvidoma huje poškodoval.



Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Idrija, ki so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč poškodovanemu kolesarju do prihoda reševalcev ZD Idrija.



Po nudeni oskrbi na kraju so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.