Po nesreči so ga odpeljali s helikopterjem

V ponedeljek ob 18.16 je v Šmarjeških Toplicah traktor zapeljal z vozišča in se prevrnil. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so zavarovali kraj nesreče in pomagali pri oskrbi in prenosu ponesrečenega v helikopter. Reševalci NMP Novo mesto so ponesrečenega traktorista oskrbeli na kraju dogodka. V UKC Ljubljana pa ga je prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP.

Kraj pristanka helikopterja so zavarovali gasilci.