Po nesreči so ga izvlekli izpod avta

Danes ob 19.20 je na Kamniški cesti v naselju Rodica, občina Domžale, voznik z osebnim vozilom trčil v voznika električnega skuterja.



Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili in s tehničnim posegom izvlekli poškodovani skuter izpod osebnega vozila. Poškodovani osebi so nudili pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Domžal.



Ti so jo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.



Na kraju je bila tudi policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: