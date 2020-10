Po nesreči ogroženo življenje kolesarke

Okoliščine nesreče še preiskujejo.

Trčil v znak

Voznik je trčil v kolesarko, nato pa je v kolo na cesti trčil še voznik, ki je pripeljal za njim.

Včeraj so se v bolnišnici še borili za življenje kolesarke, ki je bila v nedeljo udeležena v hudi prometni nesreči v semaforiziranem križišču mengeške obvoznice (Kamnik–Trzin) in kolesarske poti med Mengšem in Rodico. Zgodilo se je okoli 17.30. »Po doslej zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker kolesarka ni upoštevala znaka rdeče luči na semaforju in je zapeljala čez prednostno cesto v smeri Rodice v trenutku, ko je iz smeri Kamnika proti Trzinu pripeljal voznik osebnega vozila,« je pojasnil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana. Voznik je trčil v kolesarko, nato pa je v kolo na cesti trčil še voznik, ki je pripeljal za njim.»Kolesarka se je huje poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali na urgentni blok UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo,« je še povedal Tomaževic in dodal, da so policisti opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. »Ko bodo znane vse okoliščine, bodo izvedli ustrezen ukrep,« je sklenil.Včeraj so poročali o še več tovrstnih nesrečah. V nedeljo nekaj po 16. uri je na cesti od Ljubljane proti Drenovemu Griču kolesar zaradi vožnje po površini, ki ni namenjena vožnji kolesarjev, trčil v prometni znak in se lažje ranil. Policisti so mu izdali plačilni nalog.Tudi gorenjski policisti so poročali o dveh tovrstnih nesrečah. »Opoldne so na območju Jošta nad Kranjem obravnavali padec kolesarke, ki je zaradi lastne napake padla čez krmilo kolesa in se ranila, popoldne pa so blejski policisti obravnavali prijavo padca kolesarja. O tej nesreči še zbirajo obvestila,« je sporočil, tiskovni predstavnik PU Kranj.V nedeljo okoli 14. ure je 16-letnik z gorskim kolesom kolesaril po lokalni cesti v Spodnjem Jakobskem Dolu po klancu navzdol. »Hitrosti vožnje ni prilagodil lastnostim ceste in svojim sposobnostim, zaradi česar je izgubil oblast nad kolesom, padel in se huje poškodoval. Med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade,« so sporočili s PU Maribor.Na območju PU Celje pa so bili v nesreče vpleteni štirje kolesarji. Eden je prehiteval vozilo, ki je zavijalo levo, in padel. Drugi je padel, ko je zapeljal na robnik, tretji je bil prehiter. Huje se je v nesreči poškodoval tudi 71-letni kolesar, ki je v nedeljo malo pred 17. uro na kolesarski stezi med Velenjem in Šoštanjem padel, ko se je umikal mački, ki je skočila na stezo.